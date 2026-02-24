Polizei-Suche mit Hubschrauber Nach tagelanger Ungewissheit: Vermisste Seniorin aus Eisleben wieder aufgetaucht
Seit Montag wurde eine Seniorin aus Eisleben vermisst. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihr. Am Donnerstagabend konnte sie gefunden werden.
Aktualisiert: 27.02.2026, 10:48
Eisleben. – In Eisleben wurde eine 74-Jährige vermisst. Ein Suchhund, ein Polizeihubschrauber und eine Drohne haben nach der Frau gesucht.
Am Donnerstagabend wurde sie von der Polizei wohlbehalten angetroffen. Die Suche wurde entsprechend beendet.