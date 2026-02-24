weather heiter
  4. Nach tagelanger Suche: Vermisste Seniorin aus Eisleben wieder aufgetaucht

Seit Montag wurde eine Seniorin aus Eisleben vermisst. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihr. Am Donnerstagabend konnte sie gefunden werden.

Von DUR Aktualisiert: 27.02.2026, 10:48
Die Polizei suchte in Eisleben nach einer vermissten Seniorin.
Eisleben. – In Eisleben wurde eine 74-Jährige vermisst. Ein Suchhund, ein Polizeihubschrauber und eine Drohne haben nach der Frau gesucht. 

Am Donnerstagabend wurde sie von der Polizei wohlbehalten angetroffen. Die Suche wurde entsprechend beendet.