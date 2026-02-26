Wochenlang keine Post, Rechnungen fehlen, beschädigte Briefe: Einigen Hallensern bereiten Zustellprobleme der Deutschen Post zunehmend Schwierigkeiten. Welche Gründe das Unternehmen dafür nennt.

„Uns fehlt so viel Post“ - Zustellprobleme sorgen in Halle für viel Frust

Die Deutsche Post hat in Halle immer wieder Zustellprobleme. Bei manchen Empfängern führt das zu großen Schwierigkeiten.

Halle (Saale)/MZ. - „Uns fehlt so viel Post“, beklagt Elisabeth Hoffmann. Sie und ihr Mann wohnen im Norden der Stadt Halle. Briefe hätten sie in diesem Jahr erst einmal zugestellt bekommen. „Es ist einfach schlimm. Ich habe das Ding schon abgehakt“, erzählt sie hoffnungslos. So wie dem Ehepaar aus Trotha geht es derzeit wieder vielen Menschen in Halle. Die Deutsche Post weist aber einige der Vorwürfe zurück.