In Bitterfeld steht ein großer Garagenkomplex vor dem Rückbau. Verfall, Leerstand und Müll sind entscheidend. Doch es gibt bereits Pläne für die Zukunft.

Die Garagenanlage in der Anhaltsiedlung stellt aus Sicht der Neubi einen Schandfleck dar und soll nun weg.

Bitterfeld/MZ. - Der größte Garagenkomplex der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) steht vor dem Aus: Die 225 Garagen umfassende Anlage „An der Reichsbahn“ in der Anhaltsiedlung soll abgerissen werden. Damit reagiert das kommunale Wohnungsunternehmen auf den zunehmenden baulichen Verfall und langjährige Missstände in dem Areal, heißt es. In den vergangenen Jahren habe die Neubi die Anhaltsiedlung Schritt für Schritt aufgewertet. Sowohl in die Wohnungen als auch in das Wohnumfeld seien Investitionen in Millionenhöhe geflossen: Modernisierungen, Sanierungen und Verbesserungen im Quartier haben das Gebiet deutlich attraktiver gemacht.