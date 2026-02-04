Die Fleischerei Broda aus Rieda hat bei der Grünen Woche zwei Jahre hintereinander die Jury überzeugt. Ihre Salami wurde in diesem Jahr erneut zur besten gekürt. Gibt es ein Geheimnis?

So sehen Gewinner aus: Nick Broda und seine Bauernsalami. Zwei Jahre in Folge haben er und sein Team auf der Grünen Woche gewonnen.

Rieda/MZ. - Bekanntlich hat alles mal ein Ende. Die Gewinnerwurst der Fleischerei Broda – mit Hauptsitz in Rieda und weiteren Filialen im und über den Altkreis hinaus sowie einen Online-Shop – macht da vielleicht eine Ausnahme. Denn diese Wurst hat nicht nur zwei Enden, sondern hat auf der Grünen Woche 2026 in Berlin bereits zum zweiten Mal den Titel der besten Salami geholt. Ein umso aussagekräftigerer Wettbewerb, da die Besucher selbst an die Wurst-Wahlurne gebeten wurden. Juniorchef und gelernter Fleischer Nick Broda verrät, worauf es bei der Wurst ankommt.