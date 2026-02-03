Mit ambitionierten Plänen wollen Investoren das ehemalige Ferienheim „Fritz-Heckert“ in Gernrode in ein attraktives Touristenziel verwandeln. Der Startschuss für das Großprojekt soll in wenigen Wochen fallen.

Lost Place im Harz erwacht: Baustart für ehemaliges Heckert-Heim bei Gernrode steht bevor

Ein Lost Place, der neu revitalisiert werden soll: das ehemalige Fritz-Heckert-Heim in Gernrode.

Gernrode/MZ. - Seit Jahrzehnten verwaist, steht vom zu DDR-Zeiten sehr beliebte Ferienheim „Fritz Heckert“ in Gernrode heute nur noch ein Betonskelett. Doch eine Investorengruppe will dem Lost Place neues Leben einhauchen, sich dafür zeitnah etwa mit dem Bauhof abstimmen, wie es mit Grünflächen weitergehen soll. „Wir müssen uns um das Grundstück kümmern, bevor die nächste Schutzperiode beginnt“, sagte ein Sprecher der Investorengruppe, der auch Weiteres ankündigte.