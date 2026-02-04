Mit Melanie Piotrowski hat der SV Concordia 08 Harzgerode jetzt eine Kinderschutzbeauftragte. Ihre Arbeit setzt bei der Prävention an. Was geplant ist.

Melanie Piotrowski ist jetzt Kinderschutzbeauftragte beim SV Concordia 08 Harzgerode. Beim Landessportbund hat sie einen Lehrgang absolviert.

Harzgerode/MZ. - „Eigentlich ist es selbstverständlich, dass wir unsere Kinder schützen und sie stärken“, sagt Melanie Piotrowski vom SV Concordia 08 Harzgerode. Der will das Thema jetzt aber noch mehr in den Fokus rücken, auch sichtbar machen – mithilfe der 43-Jährigen.