Kinderschutz im Verein Klare Regeln und Workshops: SV Concordia 08 Harzgerode arbeitet an Schutzkonzept
Mit Melanie Piotrowski hat der SV Concordia 08 Harzgerode jetzt eine Kinderschutzbeauftragte. Ihre Arbeit setzt bei der Prävention an. Was geplant ist.
04.02.2026, 11:47
Harzgerode/MZ. - „Eigentlich ist es selbstverständlich, dass wir unsere Kinder schützen und sie stärken“, sagt Melanie Piotrowski vom SV Concordia 08 Harzgerode. Der will das Thema jetzt aber noch mehr in den Fokus rücken, auch sichtbar machen – mithilfe der 43-Jährigen.