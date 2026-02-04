Weissenfels/MZ - Auf der A9 in Fahrtrichtung München ist es am späten Montagabend zu einer Serie von Verkehrsunfällen gekommen. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei war der Fahrer eines Lkw auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Weißenfels verkehrsbedingt abbremsen musste. Wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Lkw geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Wenig später musste der 57-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Plauen wegen des verunglückten Lkw sein Fahrzeug stark abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende Fahrer (37) eines weiteren Sattelzugs zu spät und fuhr auf. Bei diesem Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt, sie wurden ins Krankenhaus Weißenfels eingeliefert. Zum genauen Unfallhergang ermitteln die Beamten.