Ausverkauf wird zum Ausnahmezustand Kälte, Gedränge, Kaufrausch - Zörbig erlebt einen Verkaufsansturm auf „Lilapetz“

Es war das letzte Aufbäumen für „Lilapetz“ in Zörbig: Der Ausverkauf in dem Geschäft geriet zum Ausnahmezustand. Warum bei der Aktion nicht alle Kunden zufrieden nach Hause gingen und was nun mit dem Gebäude passiert.