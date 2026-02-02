weather bedeckt
  4. Ausverkauf bei Lilapetz: Zehn-Euro-Aktion sorgt für Gedränge in Zörbig

Ausverkauf wird zum Ausnahmezustand Kälte, Gedränge, Kaufrausch - Zörbig erlebt einen Verkaufsansturm auf „Lilapetz“

Es war das letzte Aufbäumen für „Lilapetz“ in Zörbig: Der Ausverkauf in dem Geschäft geriet zum Ausnahmezustand. Warum bei der Aktion nicht alle Kunden zufrieden nach Hause gingen und was nun mit dem Gebäude passiert.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 04.02.2026, 13:02
Die Zehn-Euro-Aktion bei Lilapetz sorgt für Gedränge und angespannte Stimmung.
Die Zehn-Euro-Aktion bei Lilapetz sorgt für Gedränge und angespannte Stimmung. (Fotos: Thomas Schmidt)

Zörbig/MZ. - Es ist noch dunkel, es ist eisig kalt – und trotzdem stehen sie schon da. Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr, vor dem Lilapetz-Markt in Zörbig. Minus sieben Grad Celsius, Atemwolken, Hände in den Taschen.