weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Bei Eisregen und Glatteis: Köthen kämpft gegen den Winter: Nachfrage nach Streusalz ist riesig - Wo man es noch kaufen kann

Bei Eisregen und Glatteis Köthen kämpft gegen den Winter: Nachfrage nach Streusalz ist riesig - Wo man es noch kaufen kann

Obwohl das Auftaumittel von Privatpersonen lediglich bei extremen Wetterlagen genutzt werden darf, ist Streusalz vielerorts ausverkauft. Wie die Lage in Köthen ist - und welche Alternativen die Händler anbieten.

Von Stefanie Greiner Aktualisiert: 04.02.2026, 11:29
Beim Raiffeisen-Markt in Köthen hatten Christian Daunke und seine Kollegen am Dienstagmittag noch reichlich Streusalz.
Beim Raiffeisen-Markt in Köthen hatten Christian Daunke und seine Kollegen am Dienstagmittag noch reichlich Streusalz. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ - „Ausverkauft.“ Das bekommen in diesen Tagen viele zu hören, die hoffen, noch irgendwo Streusalz ergattern zu können. Denn das Streugut ist gefragt und mittlerweile schwer zu bekommen – für Kunden und Händler.