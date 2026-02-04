Obwohl das Auftaumittel von Privatpersonen lediglich bei extremen Wetterlagen genutzt werden darf, ist Streusalz vielerorts ausverkauft. Wie die Lage in Köthen ist - und welche Alternativen die Händler anbieten.

Köthen kämpft gegen den Winter: Nachfrage nach Streusalz ist riesig - Wo man es noch kaufen kann

Beim Raiffeisen-Markt in Köthen hatten Christian Daunke und seine Kollegen am Dienstagmittag noch reichlich Streusalz.

Köthen/MZ - „Ausverkauft.“ Das bekommen in diesen Tagen viele zu hören, die hoffen, noch irgendwo Streusalz ergattern zu können. Denn das Streugut ist gefragt und mittlerweile schwer zu bekommen – für Kunden und Händler.