Produktionspläne gestoppt Grüner Wasserstoff für Mansfeld-Südharz: Warum das Vorzeige-Projekt plötzlich zu platzen droht

Ein Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff in Mansfeld-Südharz sollte in Helbra entstehen. Unternehmen wie die Großbäckerei Aryzta in Eisleben unterstützten das Vorhaben, das nun aber plötzlich nicht weiter verfolgt wird. Wie die Unternehmen aus der Region das begründen und was sie von der Politik jetzt fordern.