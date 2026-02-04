In Elster hat das Deutsche Rote Kreuz einen neuen Servicepunkt für Nachbarschaftshilfe eröffnet. Wie das Projekt den Alltag von Pflegebedürftigen verändern kann.

Zur Eröffnung des Servicepunkt Nachbarschaftshilfe in Elster haben sich einige Gäste eingefunden.

Elster/MZ. - Hinter der Glastür befindet sich ein moderner Raum mit einer warmen, gemütlichen Atmosphäre. Weder die geräumigen Ohrensessel noch das prasselnde Kaminfeuer auf dem großen Bildschirm an der Wand lassen den Besucher darauf schließen, sich in einem Servicepunkt zu befinden. „Wir wollten eine Art Wohnzimmeratmosphäre schaffen“, erklärt Ulrike Lange vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), die zukünftig gemeinsam mit ihrer Kollegin Juliane Hesse Ansprechpartnerin im Servicepunkt Nachbarschaftshilfe in Elster sein wird.