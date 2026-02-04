weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. 365 Tage, 365 Tiere: Wo dieser Nachbar zu Hause ist, ist Halle naturnah

In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 4. Februar finden wir so langsam schon: Es wird Zeit, dass es wieder zirpt.

Von Steffen Schellhorn 04.02.2026, 07:55
Heiden, Bahndämme und Magerrasen, vor allem aber trockenwarm liebt es dieser Mitbewohner in Halle.
Heiden, Bahndämme und Magerrasen, vor allem aber trockenwarm liebt es dieser Mitbewohner in Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.