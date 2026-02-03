weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
Trotz gültiger Verträge „Es wird nicht reichen“: Streusalz-Not in Mansfeld-Südharz – was das für die kommenden Wintertage bedeutet

Der ungewöhnlich viele Schnee und die tiefen Temperaturen stellen die Winterdienste vor Herausforderungen. Nun muss vielerorts auch noch mit dem Streusalz gehaushaltet werden, da der Nachschub stockt. Warum das so ist und wie die Kommunen händeringend nach Lösungen suchen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 04.02.2026, 09:05
Ein Winterdienstfahrzeug im Einsatz. Derzeit muss vielerorts mit dem Salz gehaushaltet werden, da Nachschub nur noch sehr schwer zu bekommen ist. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Mehr als die Hälfte ist bereits weg: Von den 160 Tonnen Streusalz, die im Sangerhäuser Bauhof Am Angespann eingelagert werden können, sind schon etwa 100 Tonnen verbraucht. „Nachschub ist derzeit nicht zu bekommen“, sagte Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU).