Trotz gültiger Verträge „Es wird nicht reichen“: Streusalz-Not in Mansfeld-Südharz – was das für die kommenden Wintertage bedeutet

Der ungewöhnlich viele Schnee und die tiefen Temperaturen stellen die Winterdienste vor Herausforderungen. Nun muss vielerorts auch noch mit dem Streusalz gehaushaltet werden, da der Nachschub stockt. Warum das so ist und wie die Kommunen händeringend nach Lösungen suchen.