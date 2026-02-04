Die Dessauer Berufsfeuerwehr war am Mittwochmorgen in der Dessauer Junkersstraße gefordert.

Eine Filteranlage war am Mittwoch auf dem Firmengelände in Brand geraten.

Dessau/MZ. - Beim Brand einer Filteranlage auf einem Firmengelände in der Dessauer Junkersstraße ist am Mittwochmorgen, 4. Februar, ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Das hat die Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr mitgeteilt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kameraden waren gegen 7 Uhr auf das Betriebsgelände der GFT Dessau GmbH alarmiert worden. Dort brannte eine Filteranlage, die an die Abluftanlage einer Fabrikhalle angeschlossen ist. Der Brand wurde durch einen Trupp unter Atemschutz bekämpft und zügig gelöscht. „Bereits um 7.40 Uhr konnte ,Feuer aus’ gemeldet werden“, so Einsatzleiter Marco Barth.

Fabrikhalle in Dessau wurde nach dem Löschen des Brandes mit mobilen Lüftern von Rauchgasen befreit

Die Brandstelle innerhalb der Filteranlage wurde anschließend mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert, um verbliebene Glutnester zu finden. Im Anschluss wurde die betroffene Fabrikhalle mit Hilfe mobiler Lüfter entraucht, um alle Brandgase aus dem Gebäude zu entfernen.

Während des Einsatzes wurden zwei Personen vorsorglich rettungsdienstlich untersucht. Verletzungen konnten dabei nicht festgestellt werden.

An der Einsatzstelle war die Berufsfeuerwehr mit insgesamt 13 Einsatzkräften und fünf Einsatzfahrzeugen beteiligt. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an einen Mitarbeiter der Firma übergeben.