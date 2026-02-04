Produktionspläne gestoppt Grüner Wasserstoff für Mansfeld-Südharz: Warum das Vorzeige-Projekt plötzlich zu platzen droht
Ein Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff in Mansfeld-Südharz sollte in Helbra entstehen. Unternehmen wie die Großbäckerei Aryzta in Eisleben unterstützten das Vorhaben, das nun aber plötzlich nicht weiter verfolgt wird. Wie die Unternehmen aus der Region das begründen und was sie von der Politik jetzt fordern.
Aktualisiert: 04.02.2026, 10:37
Helbra/MZ. - Noch im Herbst 2025 bekundeten die drei Großunternehmen KME Mansfeld in Hettstedt, die Großbäckerei Aryzta in Eisleben und die Höfer Metall Technik in Hettstedt per Absichtserklärung, grünen Wasserstoff aus der geplanten Produktion in Helbra zu beziehen.