Großbäckerei Aryzta in Eisleben Tarifstreit: Aryzta legt Lohnangebot vor - Einigung ist aber noch nicht in Sicht
In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen hat Aryzta ein Lohnangebot vorgelegt. Was die Gewerkschaft NGG dazu sagt.
28.01.2026, 16:00
Eisleben/MZ - Bei den Tarifverhandlungen zwischen der Aryzta Bakeries Deutschland GmbH in Eisleben und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist weiter keine Einigung in Sicht. Nach dem Auftakt Ende Dezember vergangenen Jahres hat es am Dienstag die zweite Runde gegeben. Wie die Gewerkschaft erklärte, habe das Unternehmen ein Angebot vorgelegt, das aber noch nicht bewertet werden könne. Positiv sei auf jeden Fall, dass die zunächst verkündete Nullrunde nun vom Tisch sei, so NGG-Verhandlungsführer Olaf Klenke.