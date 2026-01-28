In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen hat Aryzta ein Lohnangebot vorgelegt. Was die Gewerkschaft NGG dazu sagt.

Tarifstreit: Aryzta legt Lohnangebot vor - Einigung ist aber noch nicht in Sicht

In Eisleben hat der schweizerische Tiefkühlbackwarenkonzern Aryzta seinen Hauptstandort in Deutschland.

Eisleben/MZ - Bei den Tarifverhandlungen zwischen der Aryzta Bakeries Deutschland GmbH in Eisleben und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist weiter keine Einigung in Sicht. Nach dem Auftakt Ende Dezember vergangenen Jahres hat es am Dienstag die zweite Runde gegeben. Wie die Gewerkschaft erklärte, habe das Unternehmen ein Angebot vorgelegt, das aber noch nicht bewertet werden könne. Positiv sei auf jeden Fall, dass die zunächst verkündete Nullrunde nun vom Tisch sei, so NGG-Verhandlungsführer Olaf Klenke.