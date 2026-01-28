Ein Verein wollte der Stadt Halle Bücher im Wert von 11.000 Euro schenken. Warum mehrere Stadträte die Spende ablehnen wollten.

Halle (Saale)/MZ. - Eine Spende in Höhe von 11.000 Euro würden die meisten Menschen wohl mit Kusshand entgegennehmen. Nicht so einige Stadträte in Halle. Ein Verein wollte den halleschen Grundschulen Bücher schenken, mit denen Kinder Lesen lernen sollen. Dagegen regte sich jedoch Widerstand.