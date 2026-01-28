Seit Januar betreibt der Dessauer Mediziner Jörg Faust eine Nebenbetriebsstätte in Vockerode. An welchen Tagen er im Gemeindezentrum ist und was der Bürgermeister sagt.

Der promovierte Mediziner Jörg Faust aus Dessau praktiziert seit dem 8. Januar zweimal in der Woche in einer Außenstelle im Gemeindezentrum von Vockerode.

Vockerode/MZ. - Bewohner von Vockerode, die in die Sprechstunde ihrer Ortsbürgermeisterin Nicole Mattern (SPD) wollen, finden die Kommunalpolitikerin nicht mehr am angestammten Platz. Zwar empfängt sie Besucher zur jeweiligen Sprechzeit immer noch im Gemeindezentrum, aber Mattern hat die Räume gewechselt. Ihr bisheriges Büro nutzt jetzt der Internist Jörg Faust.