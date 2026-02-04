Die Spieler des HC Aschersleben leisten sich zu viele technische Fehler in der Partie gegen die HG 85 Köthen. Trainer Martin Wartmann ist über diese Leistung verärgert.

HC Aschersleben-Trainer ist sauer: Technische Fehler hätten für zwei Spiele gereicht

Der HC Aschersleben, hier mit Pit Seifert beim Wurf, musste eine Heimniederlage gegen die HG Köthen einstecken.

Aschersleben/MZ - Der erhoffte Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller blieb aus. Die Handballer des HC Aschersleben mussten sich im Regionalliga-Derby der HG 85 Köthen im heimischen Ballhaus verdient und deutlich mit 27:32 (14:19) geschlagen geben. Statt dringend benötigter Punkte wächst nun der Druck auf die Alligatoren – die Lage in der Regionalliga Mitteldeutschland wird zunehmend prekär.