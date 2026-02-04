weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Handball Regionalliga: HC Aschersleben-Trainer ist sauer: Technische Fehler hätten für zwei Spiele gereicht

Eil
Mann bricht auf vereistem Gröberner See ein und stirbt
Mann bricht auf vereistem Gröberner See ein und stirbt

Handball Regionalliga HC Aschersleben-Trainer ist sauer: Technische Fehler hätten für zwei Spiele gereicht

Die Spieler des HC Aschersleben leisten sich zu viele technische Fehler in der Partie gegen die HG 85 Köthen. Trainer Martin Wartmann ist über diese Leistung verärgert.

Von Ingo Gutsche 04.02.2026, 12:15
Der HC Aschersleben, hier mit Pit Seifert beim Wurf, musste eine Heimniederlage gegen die HG Köthen einstecken.
Der HC Aschersleben, hier mit Pit Seifert beim Wurf, musste eine Heimniederlage gegen die HG Köthen einstecken. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Der erhoffte Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller blieb aus. Die Handballer des HC Aschersleben mussten sich im Regionalliga-Derby der HG 85 Köthen im heimischen Ballhaus verdient und deutlich mit 27:32 (14:19) geschlagen geben. Statt dringend benötigter Punkte wächst nun der Druck auf die Alligatoren – die Lage in der Regionalliga Mitteldeutschland wird zunehmend prekär.