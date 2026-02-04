Eil
Handball Regionalliga HC Aschersleben-Trainer ist sauer: Technische Fehler hätten für zwei Spiele gereicht
Die Spieler des HC Aschersleben leisten sich zu viele technische Fehler in der Partie gegen die HG 85 Köthen. Trainer Martin Wartmann ist über diese Leistung verärgert.
04.02.2026, 12:15
Aschersleben/MZ - Der erhoffte Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller blieb aus. Die Handballer des HC Aschersleben mussten sich im Regionalliga-Derby der HG 85 Köthen im heimischen Ballhaus verdient und deutlich mit 27:32 (14:19) geschlagen geben. Statt dringend benötigter Punkte wächst nun der Druck auf die Alligatoren – die Lage in der Regionalliga Mitteldeutschland wird zunehmend prekär.