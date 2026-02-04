Kirche St. Marien Stark beschädigte Orgel in Harzgerode kann endlich restauriert werden
Nachdem der Traum zunächst geplatzt war, kann die stark beschädigte Orgel in der St.-Marien-Kirche in Harzgerode jetzt restauriert werden. Die Finanzierung steht. Warum es dennoch noch einige Monate dauern wird, bis die Arbeiten beginnen.
Harzgerode/MZ. - Für die Harzgeröder Kirchengemeinde St. Marien geht ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung: Die stark beschädigte Orgel kann endlich restauriert werden. Die Finanzierung stehe, informiert der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, Jürgen Bentzius. Trotzdem müssen sich er und seine Mitstreiter noch in Geduld üben: Denn der Terminkalender des Orgelbauers ist voll.