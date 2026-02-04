Nachdem der Traum zunächst geplatzt war, kann die stark beschädigte Orgel in der St.-Marien-Kirche in Harzgerode jetzt restauriert werden. Die Finanzierung steht. Warum es dennoch noch einige Monate dauern wird, bis die Arbeiten beginnen.

Stark beschädigte Orgel in Harzgerode kann endlich restauriert werden

Die Orgel in der Harzgeröder Kirche wartet schon länger auf ihre Restaurierung. Bleifraß und andere Schäden haben inzwischen hörbare Spuren hinterlassen.

Harzgerode/MZ. - Für die Harzgeröder Kirchengemeinde St. Marien geht ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung: Die stark beschädigte Orgel kann endlich restauriert werden. Die Finanzierung stehe, informiert der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, Jürgen Bentzius. Trotzdem müssen sich er und seine Mitstreiter noch in Geduld üben: Denn der Terminkalender des Orgelbauers ist voll.