Wertvolle Röver-Orgel in Harzgerode ist stark beschädigt - so soll das Instrument gerettet werden

Eckhart Rittweger (r,) und Jürgen Bentzius (l.) im Inneren der Röver-Orgel in der St.-Marien-Kirche in Harzgerode.

Harzgerode/MZ. - „Sie ist ein bisschen verstimmt“, sagt Eckhart Rittweger, während er die Orgel in der in der St.-Marien-Kirche in Harzgerode spielt, „es gibt Aussetzer. Töne kommen nicht oder nicht mehr pünktlich.“ Und das ist nur das, was man schon hört.