Blutspenden im Seeland Immer weniger Spender: Blutspendedienst zieht sich aus kleineren Orten zurück

Da es immer weniger Spender gibt, wurden Blutspendetermine in Gatersleben und Schadeleben gestrichen. Dass es auch anders geht, sieht man in Frose. Hier sind die Zahlen stabil, in Aschersleben steigen sie.