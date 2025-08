Bitterfeld-Wolfen will eine Multifunktionshalle erbauen. Doch wo soll die stehen? Mit einem Bebauungsplan versucht nun Wolfen, Pflöcke einschlagen. Doch das passt Thalheim gar nicht.

Streit um Standort für neue Großhalle - Thalheim über heftige Kritik an Vorstoß aus Wolfen

Kampf um Millionenprojekt in Bitterfeld-Wolfen

Entscheidet der Stadtrat am Mittwoch daüber, wo ein künftiges Multifunktionszentrums erbaut wird oder votiert er für eine vorherige Standortanalyse?

Thalheim/MZ. - Um das von vielen Seiten gewünschte Multifunktionszentrum in Bitterfeld-Wolfen bricht ein Standortstreit aus. Die neue Halle soll vor allem als Spielstätte des Volleyball-Bundesligisten VC Bitterfeld-Wolfen sowie der BSW Sixers und der HSG Wolfen, aber auch für kulturelle Großveranstaltungen dienen. Doch ob und wann dieser Hallen-Traum Wirklichkeit werden kann, steht in den Sternen. Dennoch wollen einige Lokalpolitiker planerische Pflöcke einschlagen und so das Projekt vorantreiben.