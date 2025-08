Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Wochenende in Spora gekommen. Ein Mann hatte angekündigt, sich das Leben zu nehmen.

Spora/MZ/Yve. - Zu einem großen Polizeieinsatz und Straßensperrungen ist es am Wochenende in Spora in der Gemeinde Elsteraue gekommen. Laut Pressemitteilung vom Montag meldete sich ein Anrufer am frühen Samstagmorgen bei der Polizei und kündigte seinen Suizid mit einer Schusswaffe an.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich der 39-jährige Mann aus Thüringen auf einem landwirtschaftlichen Weg nahe Penkwitz (Ortsteil von Spora) befand. Die dort eintreffenden Polizeibeamten konnten den Suizid nicht abwenden, so heißt es weiter in der Pressemitteilung.

In diesem Zusammenhang kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der L 194 und von Zufahrtswegen. Spezialeinsatzkräfte waren angefordert, kamen aber wegen der veränderten Lage nicht mehr zum Einsatz, teilt die Polizei mit.

Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.