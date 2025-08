In Leuna brannte am frühen Montagmorgen eine Garage nahe eines Wohnhauses. Mehrere Wehren der Chemiestadt waren im Einsatz.

Leuna/MZ - Die neue Woche begann für die freiwilligen Feuerwehrkräfte in Leuna früh: Am Montag gegen 5 Uhr mussten sie zu einem Feuer in der Straße An der Bahn in der Kernstadt ausrücken. Von dort war ein Garagenbrand gemeldet worden.