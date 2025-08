Seit Mai 2025 werden Passfotos für Ausweisdokumente auch im Rathaus der Stadt Falkenstein in Ermsleben angefertigt. Dadurch dauert die Beantragung länger, und immer montags kommt es zu Wartezeiten. Was die Verwaltung empfiehlt, um nicht warten zu müssen.

Stau im Einwohnermeldeamt in Falkenstein - so lässt sich die Wartezeit umgehen

Ermsleben/MZ. - Technisches Problem im Falkensteiner Einwohnermeldeamt: Wie die Stadtverwaltung am Wochenende mitteilte, könnten zurzeit keine Passfotos für die Beantragung von Ausweisdokumenten gemacht werden. An einer Lösung werde gearbeitet, unklar sei jedoch, bis wann der Fehler behoben werden könne, heißt es weiter. Vorm Termin empfiehlt sich deshalb ein Anruf. Bereits zuvor hatte die Stadt vor längeren Wartezeiten gewarnt - allerdings wegen der Fotos. Wer nicht warten will, sollte online einen Termin vereinbaren – das empfahl sie all jenen, die ein Ausweisdokument beantragen wollen.