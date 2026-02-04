In Bitterfeld demonstriert das Netzwerk Zukunft, durch Wolfen-Nord zieht die AfD. Es geht um die Landtagswahl und die Zukunft Sachsen-Anhalts.

Demos der Gegensätze unter freiem Himmel - Wie sich die AfD und das Netzwerk Zukunft attackieren

Unter dem Motto „Bitterfeld-Wolfen zeigt Haltung“ hat das Netztwerk Zukunft auf den Bitterfelder Marktplatz eingeladen.

Bitterfeld/Wolfen/MZ. - Von rechts schallt Björn Bananes „Alice für Deutschland“ im BallermannRhythmus durch die frostige Luft, von links hämmert ZSK rockig „Ganz Deutschland hasst die AfD“. Am Markt von Wolfen-Nord stoßen die beiden entgegengesetzten politischen Kundgebungen des Montagabends musikalisch aufeinander. Dabei liegen zwischen den Veranstaltungen knapp 13 Kilometer: Die AfD startet ihren Umzug durch Wolfen-Nord am Markt an der Dessauer Allee, das Netzwerk „Zukunft. Miteinander gestalten!“ versammelt sich dagegen auf dem Marktplatz in Bitterfeld.