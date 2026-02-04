weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Wahlkampf in Bitterfeld-Wolfen: Demos der Gegensätze unter freiem Himmel - Wie sich die AfD und das Netzwerk Zukunft attackieren

Wahlkampf in Bitterfeld-Wolfen Demos der Gegensätze unter freiem Himmel - Wie sich die AfD und das Netzwerk Zukunft attackieren

In Bitterfeld demonstriert das Netzwerk Zukunft, durch Wolfen-Nord zieht die AfD. Es geht um die Landtagswahl und die Zukunft Sachsen-Anhalts.

Von Frank Czerwonn und Silke Ungefroren Aktualisiert: 04.02.2026, 11:13
Unter dem Motto „Bitterfeld-Wolfen zeigt Haltung“ hat das Netztwerk Zukunft auf den Bitterfelder Marktplatz eingeladen.
Unter dem Motto „Bitterfeld-Wolfen zeigt Haltung“ hat das Netztwerk Zukunft auf den Bitterfelder Marktplatz eingeladen. (Foto: Silke Ungefroren)

Bitterfeld/Wolfen/MZ. - Von rechts schallt Björn Bananes „Alice für Deutschland“ im BallermannRhythmus durch die frostige Luft, von links hämmert ZSK rockig „Ganz Deutschland hasst die AfD“. Am Markt von Wolfen-Nord stoßen die beiden entgegengesetzten politischen Kundgebungen des Montagabends musikalisch aufeinander. Dabei liegen zwischen den Veranstaltungen knapp 13 Kilometer: Die AfD startet ihren Umzug durch Wolfen-Nord am Markt an der Dessauer Allee, das Netzwerk „Zukunft. Miteinander gestalten!“ versammelt sich dagegen auf dem Marktplatz in Bitterfeld.