Ein frisches Begleitprogramm soll die Sonderschau des israelischen Stardesigners Kobi Levi neu in den Fokus rücken. Was dabei alles geplant ist.

Weißenfels/MZ. - Wer immer schon mal lernen wollte, wie man richtig auf Highheels läuft, der ist am Sonntag, 15. Februar, im Weißenfelser Museum richtig. Mit einem originellen Begleitprogramm wollen sie auf dem Schloss die seit August vergangenen Jahres laufende Sonderausstellung „Everlasting – Auf immer und ewig. Zeitlose Schuhe“ bis zum Mai noch einmal ins Blickfeld rücken.