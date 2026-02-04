weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Schuhausstellung in Weißenfels: Perfekt gelaufen - Womit Weißenfelser Museum jetzt überraschen will

Schuhausstellung in Weißenfels Perfekt gelaufen - Womit Weißenfelser Museum jetzt überraschen will

Ein frisches Begleitprogramm soll die Sonderschau des israelischen Stardesigners Kobi Levi neu in den Fokus rücken. Was dabei alles geplant ist.

Von Andreas Richter 04.02.2026, 08:00
Museumsleiter Manuel Schwarz und Kuratorin Isabell Radecke-Aurin in der Sonderausstellung im Weißenfelser Museum
Museumsleiter Manuel Schwarz und Kuratorin Isabell Radecke-Aurin in der Sonderausstellung im Weißenfelser Museum Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Wer immer schon mal lernen wollte, wie man richtig auf Highheels läuft, der ist am Sonntag, 15. Februar, im Weißenfelser Museum richtig. Mit einem originellen Begleitprogramm wollen sie auf dem Schloss die seit August vergangenen Jahres laufende Sonderausstellung „Everlasting – Auf immer und ewig. Zeitlose Schuhe“ bis zum Mai noch einmal ins Blickfeld rücken.