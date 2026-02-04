Im Saalekreis sind sechs Juniorenteams für die MZ-Sportlerwahl 2025 nominiert. Von Radball bis Voltigieren in Merseburg: Abstimmung bis 15. Februar – welches Team gewinnt?

Saalekreis/MZ/RUC. - Gemeinsam sind sie stark – das beweisen sechs Juniorenteams aus dem Saalekreis, die für die Wahl zum Team des Jahres 2025 nominiert sind. Ob auf zwei Rädern, auf dem Pferderücken oder am Turngerät: Diese jungen Athletinnen und Athleten haben im vergangenen Jahr gezeigt, was mit Teamgeist, Disziplin und Leidenschaft möglich ist. Deutsche Meistermedaillen, Landesmeistertitel und sogar Kaderberufung stehen auf der Erfolgsliste. Was alle Teams eint: der unbändige Wille, gemeinsam erfolgreich zu sein.