Der Ascherslebener Physiotherapeut Benny Bormann war von den brutalen Ausschreitungen nach dem Spiel des FCM gegen Dresden geschockt. Den verletzten Polizisten hat er spontan Hilfe angeboten.

Für die kürzlich bei Ausschreitungen in Magdeburg verletzten Einsatzkräfte – hier nach einem früheren Spiel des FCM – hat der Ascherslebener Physiotherapeut Benny Bormann schnelle Hilfe angeboten.

Aschersleben/MZ - Physiotherapeuten aus Aschersleben wollen Polizisten helfen, die bei den jüngsten tätlichen Angriffen am Rande eines Fußballspiels in Magdeburg verletzt wurden. Nachdem das Ausmaß der Angriffe bekannt wurde, waren viele Fans entsetzt über die Gewalt, die von den Randalierern ausgegangen war. 75 Polizeibeamte wurden bei den Gewalttaten mit Pflastersteinen, Gullideckeln und mehr gezielt von den Angreifern verletzt. Auch 100 Stadionbesucher trugen Verletzungen davon.