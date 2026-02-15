In einem Rechtsstreit zwischen Mietern und Vermieterin in Halle soll jetzt das Amtsgericht entscheiden. Es geht um eine Räumungsklage.

WG in Halle will nicht ausziehen: Amtsgericht entscheidet über Räumungsklage

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Will da jemand seine Mieter loswerden, um die Wohnung teuer weiterverkaufen zu können? Diesen Verdacht äußert eine siebenköpfige Wohngemeinschaft aus der Ulestraße in Halle. Vor dem Amtsgericht wird an diesem Dienstag nun darüber verhandelt, ob die Mieter die Wohnung räumen müssen.