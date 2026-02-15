Wer am Hauptbahnhof in Dessau auf Fahrstühle angewiesen ist, auf den kommen schwierige Monate zu. Was die Deutsche Bahn empfiehlt.

Monatelangen Einschränkungen - Deutsche Bahn erneuert Fahrstühle am Hauptbahnhof in Dessau

Am Hauptbahnhof in Dessau werden ab Montag Fahrstühle erneuert.

Dessau-Rosslau/MZ/SBR. - Die Deutsche Bahn erneuert ab Montag, 16. Februar, auf dem Dessauer Hauptbahnhof die Aufzüge an den Bahnsteigen 2/3 und 4/5. Die Arbeiten am Fahrstuhl in der Empfangshalle beginnen einen Monat später, am 16. März. Das hat die Bahn mitgeteilt.