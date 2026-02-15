weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Bauarbeiten vor dem Start: Monatelangen Einschränkungen - Deutsche Bahn erneuert Fahrstühle am Hauptbahnhof in Dessau

Bauarbeiten vor dem Start Monatelangen Einschränkungen - Deutsche Bahn erneuert Fahrstühle am Hauptbahnhof in Dessau

Wer am Hauptbahnhof in Dessau auf Fahrstühle angewiesen ist, auf den kommen schwierige Monate zu. Was die Deutsche Bahn empfiehlt.

15.02.2026, 10:30
Am Hauptbahnhof in Dessau werden ab Montag Fahrstühle erneuert.
Am Hauptbahnhof in Dessau werden ab Montag Fahrstühle erneuert. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Rosslau/MZ/SBR. - Die Deutsche Bahn erneuert ab Montag, 16. Februar, auf dem Dessauer Hauptbahnhof die Aufzüge an den Bahnsteigen 2/3 und 4/5. Die Arbeiten am Fahrstuhl in der Empfangshalle beginnen einen Monat später, am 16. März. Das hat die Bahn mitgeteilt.