Das erste, was Reisende, die am Dessauer Bahnhof aussteigen, sehen, ist ein maroder Fußgängertunnel. Er wird zwar in diesem Jahr notdürftig geflickt. Eine grundhafte Sanierung dauert aber noch mindestens ein Jahrzehnt.

Deutsche Bahn lässt sich viel Zeit: Tunnel im Dessauer Hauptbahnhof wird erst nach 2037 saniert

Dessau/MZ. - Eine grundlegende Sanierung des maroden Fußgängertunnels unter den Gleisen des Dessauer Hauptbahnhofs wird noch mehr als ein Jahrzehnt dauern. Das hat die Deutsche Bahn auf eine Anfrage der grünen Dessauer Landtagsabgeordneten Conny Lüddemann erklärt.