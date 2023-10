Die Stadt Aschersleben beteiligt sich am Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen und will leerstehenden Gebäudeteilen im Bahnhof wieder Leben einhauchen.

Aschersleben/MZ - Die Stadt Aschersleben will sich an einem Projektaufruf zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beteiligen und hat dabei den Bahnhof im Blick. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einer Beteiligung zugestimmt.