Naturfreunde erreichen den knapp acht Kilometer langen Pfad von Breitenbach nach Nickelsdorf bald komfortabler.

Neuer Anschlussweg im Zeitzer Forst: Doch erst muss nach Kampfmitteln gesucht werden

Der neue Anschlussweg zum Wanderweg nach Nickelsdorf beginnt am Waldspielplatz in Breitenbach.

Breitenbach/MZ. - Naturfreunde dürfen sich freuen. Der Zugang zum knapp acht Kilometer langen Wanderweg durch den Zeitzer Forst zwischen Breitenbach und dem thüringischen Nickelsdorf wird komfortabler und vor allem sicherer. Denn künftig erreichen ihn Wanderer von Breitenbach aus nicht mehr nur, indem sie zunächst entlang der engen Ortsverbindungsstraße zwischen Breitenbach und Lonzig marschieren. Jetzt wird ein neuer Anschlussweg hergerichtet, dessen Eingang sich an der Südwestseite des Breitenbacher Wald- und Erlebnisspielplatzes befindet.