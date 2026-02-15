Der legendäre SVT Görlitz erhält in Halberstadt eine aufwendige Frischekur – und das BTZ in Thale und Aschersleben spielt dabei eine zentrale Rolle, indem es mehr als 140 historische Sitzgruppen originalgetreu restauriert. Gleichzeitig investiert das Bildungszentrum kräftig in moderne Technik, um Ausbildung und regionale Industrie fit für die Zukunft zu machen.

DDR‑ICE vorm Comeback: Wie das BTZ in Thale und Aschersleben über 140 historische Zug-Sitze rettete

Beim Ascherslebener Betriebsteil des BTZ Thale werden Sitze – wie hier Kopfstützen – für den legendären SVT Görlitz neu bezogen.

Thale/Aschersleben/Halberstadt/MZ. - Bei der „Wiedergeburt einer eisenbahntechnischen Legende“, wie das Projekt auf einem Handzettel umschrieben wird, hilft das Bildungs- und Technologiezentrum zu Thale und Aschersleben (BTZ) mit. „Für den SVT-Zug haben wir über 140 Sitzgruppen erneuert“, berichtet Ingo Loske, Vorstandsvorsitzender der BTZ-Stiftung. Sie sind bestimmt für den SVT Görlitz, den legendären Schnellzug der Reichsbahn, der bei der VIS GmbH in Halberstadt saniert wird.