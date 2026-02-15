Eckhard Zilm hat die Verantwortung im Verein brau.Art abgegeben, Detlef Münnich übernimmt. Wie er die Arbeit organisieren will und was er mit Blick auf die 17. brau.Art, einer bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunstin Sachsen-Anhalt, sagt. Kann sie im September in der Dessauer Schultheiß-Brauerei stattfinden?

Instanz in Mitteldeutschland: Beim Dessauer Kunstverein gibt es einen Wechsel an der Spitze

Der brau.Art-Verein hat einen neuen Vorstand: Detlef Münnich (l.) hat Eckhard Zilm (r.) abgelöst. Susanne Weichhold ist Schatzmeisterin.

Dessau/MZ. - Nicht nur mit einem Wechsel an der Spitze, auch mit neuen Ideen geht der Dessauer brau.Art-Verein ins neue Jahr. Mit Detlef Münnich hat der Verein einen neuen Vorsitzenden. Der 74-jährige Eckhard Zilm hatte sich zurückgezogen. „Die Arbeit können jetzt jüngere Leute übernehmen“, sagt er zum Generationenwechsel im Vorstand.