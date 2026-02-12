weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Modernisierung kommunalen Infrastruktur: Millionen aus dem Sondervermögen: Hettstedt priorisiert Sanierung von Straßen, Brücken und Freibad

Die Stadtverwaltung hat klare Pläne für die Verwendung der Hettstedter Mittel aus dem Sondervermögen. Dennoch soll die Verteilung der Gelder nun offen diskutiert werden.

Von Susanne Christmann 12.02.2026, 14:00
Das Freibad Hettstedt hat eine Sanierung nötig. Die Stadt erhofft sich dafür Geld aus dem Sondervermögen. (Archiv-Foto: Jürgen Lukaschek)

Hettstedt/MZ. - 2,61 Milliarden werden dem Land Sachsen-Anhalt aus dem staatlichen „Sondervermögen Infrastruktur“ zugesprochen, die Stadt Hettstedt soll davon als Pauschalbudget 5,9 Millionen Euro erhalten.