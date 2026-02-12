Modernisierung kommunalen Infrastruktur Millionen aus dem Sondervermögen: Hettstedt priorisiert Sanierung von Straßen, Brücken und Freibad
Die Stadtverwaltung hat klare Pläne für die Verwendung der Hettstedter Mittel aus dem Sondervermögen. Dennoch soll die Verteilung der Gelder nun offen diskutiert werden.
12.02.2026, 14:00
Hettstedt/MZ. - 2,61 Milliarden werden dem Land Sachsen-Anhalt aus dem staatlichen „Sondervermögen Infrastruktur“ zugesprochen, die Stadt Hettstedt soll davon als Pauschalbudget 5,9 Millionen Euro erhalten.