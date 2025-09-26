Sondervermögen Infrastruktur Finanzspritze für den Landkreis: Eisleben, Hettstedt und Co. planen Investitionen
Das Land Sachsen-Anhalt verteilt Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur. Der Landkreis und seine Städte und Gemeinden planen Investitionen in Schulen, Straßen und öffentliche Einrichtungen. Die MZ hat nachgefragt, wie die Kommunen mit dem Geld umgehen wollen – und wo bereits konkrete Projekte im Raum stehen.
Eisleben/MZ - Städte und Gemeinden sowie der Landkreis selbst können sich in Mansfeld-Südharz auf einen warmen Geldregen freuen. Wie das Finanzministerium nun bekanntgab, darf man sich in MSH auf insgesamt 107 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur freuen.