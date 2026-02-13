In Großzöberitz steht ein Hof samt Park zum Verkauf, wo in den letzten Jahren viele kleine Partys und große Feste gefeiert wurden. Eigentümer Reinhard Bauer zieht es aus Altersgründen zu den Kindern.

Mit Gut Tannepöls in Großzöberitz steht einer der schönsten Höfe im Altkreis Bitterfeld zum Verkauf

„Gutsbesitzer“ Reinhard Bauer mit seinem aktuellen Hund - Pepe – vor dem Geburts- und Elternhaus am Rande von Großzöberitz.

Grosszöberitz/MZ. - Nach 125 Jahren in Familienbesitz steht mit Gut Tannepöls einer der eindrucksvollsten Höfe im Altkreis Bitterfeld zum Verkauf. 1900 am Rande von Großzöberitz erbaut, gehört die Domäne zu den 118 derartigen Komplexen, die im Altkreis Bitterfeld zwei Weltkriege überstanden. Der Urenkel der Gründer will nach drei Jahrzehnten in seine zweite Heimat nach Süddeutschland zurückkehren, der Region seiner Ahnen aber trotzdem treu bleiben.