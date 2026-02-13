weather spruehregen
Festakt im Porzellaneum Annaburg besiegelt Patenschaft mit Flugabwehrraketenstaffel Holzdorf: Stadt und Bundeswehr rücken zusammen

Die Stadt Annaburg und die 1. Flugabwehrraketenstaffel Territoriale Flugkörperabwehr der Luftwaffe Holzdorf unterzeichnen im Porzellaneum eine Patenschaftsurkunde.

Von Thomas Tominski 13.02.2026, 10:00
Stabschefin Simone Epple und Bürgermeister Stefan Schmidt unterzeichnen die Urkunden, Mario Reihs beobachtet sie dabei.
Stabschefin Simone Epple und Bürgermeister Stefan Schmidt unterzeichnen die Urkunden, Mario Reihs beobachtet sie dabei. (Foto: Thomas Tominski)

Annaburg/MZ. - Der festliche Akt beginnt mit einem leisen Harfenton. Dorothea Schulze stimmt die Besucher im Porzellaneum auf den Moment ein, auf den alle mit Spannung warten. Mit der Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde zwischen der Stadt Annaburg und der 1. Flugabwehrraketenstaffel Territoriale Flugkörperabwehr der Luftwaffe Holzdorf wollen beide Seiten ein Zeichen für die zivil-militärische Zusammenarbeit im kommunalen Raum setzen.