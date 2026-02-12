Der Rosperwendaer Roland Arnhold war schon als Kind mit seinem Vater viel in Wald und Flur unterwegs. Dabei beschilderten sie Wanderwege in der Karstlandschaft.

Seit 50 Jahren dienen Schilder Wanderern zur Orientierung in der Südharzer Karstlandschaft

Rosperwenda/MZ. - „Mein Vater war immer sehr naturverbunden“, sagt Roland Arnhold. „Wir waren fast jedes Wochenende im Wald.“ Mit Dietrich Arnhold, Jahrgang 1935, der inzwischen in einem Pflegeheim lebt, teilte er von Kindheit an ein besonderes Hobby: das Ausschildern von Wanderwegen.