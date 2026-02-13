Eil
Diskussion in den Ausschüssen Nach Bränden im Dessauer Kristallpalast: Investor nimmt neuen Anlauf für Senioren-Wohnheim
In den vergangenen Tagen ist es zu mehreren Bränden in der denkmalgeschützten Ruine des Kristallpalastes gekommen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Hinter den Kulissen ist wieder viel Bewegung drin.
Aktualisiert: 13.02.2026, 12:46
Dessau/MZ. - Vom Broken-Window-Effekt (Effekt des zerbrochenen Fensters) ist die Rede, wenn eigentlich intakte Gebäude durch eine kleine Beschädigung plötzlich Ziel von Vandalismus werden und innerhalb kurzer Zeit völlig verfallen. Der Riss in der namensgebenden Fensterscheibe ermutigt manche dazu, die anderen Fenster auch noch einzuwerfen, irgendwann wird auch noch die Tür aufgebrochen und schließlich das ganze Gebäude in Brand gesteckt. Kleine Ursache, große Wirkung.