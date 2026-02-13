In den vergangenen Tagen ist es zu mehreren Bränden in der denkmalgeschützten Ruine des Kristallpalastes gekommen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Hinter den Kulissen ist wieder viel Bewegung drin.

Nach Bränden im Dessauer Kristallpalast: Investor nimmt neuen Anlauf für Senioren-Wohnheim

Ein Juwel im Winterschlaf: Der Kristallpalast wurde mehrfach von Investoren hin- und hergereicht.

Dessau/MZ. - Vom Broken-Window-Effekt (Effekt des zerbrochenen Fensters) ist die Rede, wenn eigentlich intakte Gebäude durch eine kleine Beschädigung plötzlich Ziel von Vandalismus werden und innerhalb kurzer Zeit völlig verfallen. Der Riss in der namensgebenden Fensterscheibe ermutigt manche dazu, die anderen Fenster auch noch einzuwerfen, irgendwann wird auch noch die Tür aufgebrochen und schließlich das ganze Gebäude in Brand gesteckt. Kleine Ursache, große Wirkung.