Lützen/MZ - Ein dunkel gekleideter Mann, der in der Nacht zu Freitag entlang der Landstraße nahe des Lützener Ortsteils Starsiedel im Burgenlandkreis gelaufen ist, hat Aufregung unter Autofahrern und einen Polizeieinsatz ausgelöst: Nach Angaben des Reviers hatten mehrere Autofahrer die Polizei angerufen, weil der Mann versucht habe, Pkw anzuhalten. Beamte hätten daraufhin den alkoholisierten Mann nahe Starsiedel aufgegriffen. Der 42-Jährige habe angegeben, aus Hohenmölsen und auf dem Heimweg zu sein. Um möglichen Gefahren vorzubeugen, entschlossen sich die Beamten, den Mann nach Hause zu fahren. In dem Zusammenhang sei der 42-Jährige allerdings durchsucht worden, wobei bei ihm ein verbotenes Messer gefunden wurde. Das Messer sei sichergestellt und Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Mann eingeleitet worden.