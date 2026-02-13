weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
An der Fröbel-Grundschule in Coswig geht es in einer Projektwoche um Smartphone, Gaming und Bildschirmzeit. Was dem Referenten an den Schülern direkt auffällt.

Von Jonas Lohrmann 13.02.2026, 13:00
Eric Schaffranek-Otto von den „Offline-Helden“ spricht in der Grundschule Fröbel in Coswig über Bildschirmzeiten und Risiken im Netz.
Eric Schaffranek-Otto von den „Offline-Helden“ spricht in der Grundschule Fröbel in Coswig über Bildschirmzeiten und Risiken im Netz. (Foto: Jonas Lohrmann)

Coswig/MZ - Als Eric Schaffranek-Otto den Beamer ausschaltet, wird es still im Klassenraum. „Das lenkt nur ab“, sagt er. Vor ihm sitzen 22 Viertklässler der Coswiger Grundschule Fröbel im Halbkreis. Es geht um etwas, das sie alle kennen und viele von ihnen täglich stundenlang nutzen: Smartphone, Tablet, Spielekonsole.