Für drei Schülerinnen aus Mansfeld-Südharz ist das Smartphone ein ständiger Begleiter. Sie verbingen beinahe jede freie Minute am Bildschirm. Sozialarbeiterinnen und Psychologen beobachten das mit Sorge. Sie sagen: Die Schülerinnen stumpfen gegenüber der Realität ab. Helfen Verbote?

Nur noch kurz ein Video gucken: Für Marie und ihre Mitschülerinnen ist das Smartphone vor allem ein Mittel gegen Langeweile.

Röblingen am See/MZ - Es dauert eine Weile, bis Marie (Name geändert) die Funktion in ihrem Handy gefunden hat. Oft hat sie hier offenbar noch nicht nachgeschaut. Sie wischt, tippt, wischt. Dann hält sie ihr Smartphone hoch. Auf dem Bildschirm prangt nun eine Statistik samt Diagramm. Sie zeigt, wie lange die Achtklässlerin in der vergangenen Woche durchschnittlich auf ihr Handy geguckt hat. Es sind elf Stunden und 17 Minuten pro Tag.