Der Hagebaumarkt in Köthen gehört jetzt auch zu den Standorten der „Vitaminretter“ aus Dessau. Verkauft wird Obst und Gemüse, das Bauern und Lieferanten nicht losgeworden sind.

Gegen Lebensmittelverschwendung: Hagebau in Köthen ist neuer Standort der „Vitaminretter“

Marie Koppe nimmt eine kleine Retterbox. Marktleiter Bastian Kresner hat Hagebau zu einem weiteren Standort der „Vitaminretter“ gemacht.

Köthen/MZ. - Weil die Banane zu krumm ist, der Apfel zu klein, die Schale der Melone zu dick. Dass diese Lebensmittel nur deshalb nicht verkauft werden sollten, kann Stefanie Schnell-König nicht nachvollziehen.