  4. Projekt aus Dessau: Gegen Lebensmittelverschwendung: Hagebau in Köthen ist neuer Standort der „Vitaminretter“

Der Hagebaumarkt in Köthen gehört jetzt auch zu den Standorten der „Vitaminretter“ aus Dessau. Verkauft wird Obst und Gemüse, das Bauern und Lieferanten nicht losgeworden sind.

Von Stefanie Greiner 24.01.2026, 09:00
Marie Koppe nimmt eine kleine Retterbox. Marktleiter Bastian Kresner hat Hagebau zu einem weiteren Standort der „Vitaminretter“ gemacht.
Marie Koppe nimmt eine kleine Retterbox. Marktleiter Bastian Kresner hat Hagebau zu einem weiteren Standort der „Vitaminretter“ gemacht. (Foto: Stefanie Greiner)

Köthen/MZ. - Weil die Banane zu krumm ist, der Apfel zu klein, die Schale der Melone zu dick. Dass diese Lebensmittel nur deshalb nicht verkauft werden sollten, kann Stefanie Schnell-König nicht nachvollziehen.