Projekt aus Dessau Gegen Lebensmittelverschwendung: Hagebau in Köthen ist neuer Standort der „Vitaminretter“
Der Hagebaumarkt in Köthen gehört jetzt auch zu den Standorten der „Vitaminretter“ aus Dessau. Verkauft wird Obst und Gemüse, das Bauern und Lieferanten nicht losgeworden sind.
24.01.2026, 09:00
Köthen/MZ. - Weil die Banane zu krumm ist, der Apfel zu klein, die Schale der Melone zu dick. Dass diese Lebensmittel nur deshalb nicht verkauft werden sollten, kann Stefanie Schnell-König nicht nachvollziehen.