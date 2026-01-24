weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Südharz bereitet großes Jubiläum vor: Roßla feiert 1.030 Jahre – Dorf plant spektakuläres Festwochenende im Mai

Südharz bereitet großes Jubiläum vor Roßla feiert 1.030 Jahre – Dorf plant spektakuläres Festwochenende im Mai

Der größte Ortsteil der Gemeinde Südharz will drei Tage lang sein Jubiläum feiern. Was der Ortschaftsrat und die Vereine bisher schon alles planen.

Von Helga Koch Aktualisiert: 24.01.2026, 11:24
Für den Roßlaer Frank Siebert bietet sich von hier aus die schönste Sicht auf seinen Heimatort.
Für den Roßlaer Frank Siebert bietet sich von hier aus die schönste Sicht auf seinen Heimatort. Foto: Leserfoto/Frank Siebert

Roßla/MZ. - Die Roßlaer sind eifrig am Pläneschmieden. Schließlich gibt es das Dorf in der Goldenen Aue seit 1.030 Jahren und das wollen die Roßlaer gebührend feiern. „Wir planen Anfang Mai ein langes Festwochenende“, sagt Ortsbürgermeister Jörg Machoy (CDU).