Der größte Ortsteil der Gemeinde Südharz will drei Tage lang sein Jubiläum feiern. Was der Ortschaftsrat und die Vereine bisher schon alles planen.

Für den Roßlaer Frank Siebert bietet sich von hier aus die schönste Sicht auf seinen Heimatort.

Roßla/MZ. - Die Roßlaer sind eifrig am Pläneschmieden. Schließlich gibt es das Dorf in der Goldenen Aue seit 1.030 Jahren und das wollen die Roßlaer gebührend feiern. „Wir planen Anfang Mai ein langes Festwochenende“, sagt Ortsbürgermeister Jörg Machoy (CDU).