Südharz bereitet großes Jubiläum vor Roßla feiert 1.030 Jahre – Dorf plant spektakuläres Festwochenende im Mai
Der größte Ortsteil der Gemeinde Südharz will drei Tage lang sein Jubiläum feiern. Was der Ortschaftsrat und die Vereine bisher schon alles planen.
Aktualisiert: 24.01.2026, 11:24
Roßla/MZ. - Die Roßlaer sind eifrig am Pläneschmieden. Schließlich gibt es das Dorf in der Goldenen Aue seit 1.030 Jahren und das wollen die Roßlaer gebührend feiern. „Wir planen Anfang Mai ein langes Festwochenende“, sagt Ortsbürgermeister Jörg Machoy (CDU).