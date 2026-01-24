weather schneeregen
Finstere Innenstadt Zentrale Kavalierstraße bleibt dunkel - Wieder Stromausfall in Dessau-Roßlau?

Am Dienstagabend fehlte in der zentralen Kavalierstraße in der Dessauer-Roßlauer Innenstadt das Licht. Warum Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung dunkel blieben.

Von Robert Horvath 24.01.2026, 12:30
Kavalierstraße: Hier laufen Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung. Dienstag war das nicht der Fall.
Kavalierstraße: Hier laufen Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung. Dienstag war das nicht der Fall. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Verwunderung war groß: Nachdem es bereits am 13. Januar zu einem Stromausfall im Stadtgebiet von Dessau-Roßlau gekommen war, der mehrere Straßenzüge in Dunkel getaucht hatte, fehlte am Dienstag, 20. Januar, erneut das Licht. Diesmal in der Dessauer Innenstadt, auf einem großen Abschnitt der zentral gelegenen Kavalierstraße.