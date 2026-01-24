Am Dienstagabend fehlte in der zentralen Kavalierstraße in der Dessauer-Roßlauer Innenstadt das Licht. Warum Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung dunkel blieben.

Zentrale Kavalierstraße bleibt dunkel - Wieder Stromausfall in Dessau-Roßlau?

Kavalierstraße: Hier laufen Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung. Dienstag war das nicht der Fall.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Verwunderung war groß: Nachdem es bereits am 13. Januar zu einem Stromausfall im Stadtgebiet von Dessau-Roßlau gekommen war, der mehrere Straßenzüge in Dunkel getaucht hatte, fehlte am Dienstag, 20. Januar, erneut das Licht. Diesmal in der Dessauer Innenstadt, auf einem großen Abschnitt der zentral gelegenen Kavalierstraße.