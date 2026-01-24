Die Grundschule „Auf den Höhen“ in Thale gehört zu den bundesweit innovativsten Schulen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wie sich die Harzer Bildungseinrichtung beim KI‑Schul‑Preis geschlagen hat, und wie die Technik im Schulalltag hilft.

Mit Mut zur KI: Wie eine Grundschule aus Thale bundesweit Anerkennung bekommt

Die Grundschule „Auf den Höhen“ in Thale setzt auf künstliche Intelligenz, um den Unterricht effizienter und kreativer zu gestalten.

Thale/MZ/son. - Allein die Nominierung ist bemerkenswert: Die Grundschule „Auf den Höhen“ in Thale gehört zu dem kleinen Kreis von nur 18 Schulen aus ganz Deutschland, die in die engere Auswahl um den KI-Schul-Preis gekommen waren – bei fast 190 Bewerbern. „Wir haben Aufsehen und Anerkennung bekommen. Das tut einer Schule, einem Schulstandort gut“, sagt „Auf den Höhen“-Leiterin Frances Gellert.